Após três rodadas, Atlântico tem melhor campanha, melhor ataque e artilheiros da Liga Nacional de Futsal

Na última rodada, equipe de Erechim goleou o Vélez Camaquã por 11 a 2. @atlanticofutsal / Instagram, divulgação

Desde antes do começo da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Atlântico já figurava como um dos favoritos ao título. Após três rodadas, o time de Erechim lidera a competição e tem uma campanha que reforça as pretensões para a temporada.

De momento, são três vitórias, 25 gols marcados e sete sofridos. Os números colocam o Atlântico como um dos quatro times que tem 100% de aproveitamento, ao lado de Magnus, Joinville e Praia Clube. No critério de desempate, o time tem o mesmo saldo de gols que o clube de Sorocaba (18), mas tem um ataque superior.

Por sinal, o Galo é o clube que mais marcou gols na competição, com seis de diferença para o segundo lugar. O ala Pedrinho é o artilheiro da Liga Nacional, com seis gols marcados. Na sequência, o fixo Thales balançou as redes cinco vezes. Ambos os jogadores são do Atlântico.

O Atlântico em 2025

Na Liga Nacional, o Atlântico venceu o Minas, na primeira rodada, por 8 a 2. No segundo jogo, fez 6 a 3 no Marreco. Já no último confronto, bateu o Vélez Camaquã por 11 a 2.

Antes da LNF começar, o time de Erechim ainda disputou duas finais. Na Supercopa de Futsal, que valia uma vaga na Libertadores para o campeão, o time foi derrotado pelo Joinville. Já na Supercopa Gramado, a equipe bateu o Corinthians e levantou a taça de forma inédita.

Pela Série Ouro, competição estadual da Federação Gaúcha de Futsal, o Atlântico tem duas vitórias e um empate em três rodadas. O time lidera o grupo B, estando a frente de outros seis times.

No Gauchão de Futsal, da Liga Gaúcha, o Galo estreia no dia 31 de maio, contra o Horizontina, às 20h, fora de casa. Na competição, são 19 equipes que se enfrentam em turno único. Depois, começa o mata-mata a partir das oitavas de final, com jogos de ida e volta.

