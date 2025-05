Kosmos 482: sonda soviética cai no Oceano Índico após mais de 50 anos em órbita

"A espaçonave entrou nas camadas densas da atmosfera às 9h24min no horário de Moscou (3h24min no horário de Brasília), a 560 quilômetros a oeste da ilha Andamão do Meio, e caiu no Oceano Índico, a oeste de Jacarta, capital da Indonésia", escreveu a agência espacial russa Roscosmos, que monitorava o objeto.