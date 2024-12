Praticamente todas as taças do futsal gaúcho em 2024 fora distribuídas, com exceção de duas: a do Gauchão, que não terminou neste ano em função de imbróglio jurídico, e da Série Bronze de Futsal Feminino, que será decidida em janeiro, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte. Os demais troféus saíram até o domingo (22).