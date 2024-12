Atlântico anuncia a contratação de jovem artilheiro para 2025

O Atlântico anunciou, nesta segunda-feira (23), o terceiro reforço para a próxima temporada . Trata-se do ala João Vitor , destaque do Cruzeiro durante a disputa do Brasileirão de Futsal.

Além do ala, o Galo anunciou as contratações do goleiro Ryan, que estava na ACBF, e do fixo Thales Feitosa, que estava no Campo Mourão.