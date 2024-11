Ícone do carnaval brasileiro, Neguinho da Beija-Flor anunciou a aposentadoria dos desfiles na Marquês de Sapucaí após o Carnaval de 2025. Aos 75 anos, o cantor e intérprete, que esteve à frente da Beija-Flor de Nilópolis desde 1975, decidiu que, após 50 anos de dedicação, é hora de dizer adeus. A revelação foi feita nesta terça-feira (20) durante entrevista à jornalista Mariana Gross, da Globo, realizada na casa do artista.



Neguinho da Beija-Flor é uma figura central nos 14 títulos conquistados pela Beija-Flor. Ele expressou a dificuldade de se afastar, mencionando que "a gente morre duas vezes, quando morre de verdade e quando para". O cantor também refletiu sobre o impacto do tempo em sua carreira e a importância de reconhecer o momento certo para encerrar um ciclo.