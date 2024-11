Entre passos de dança e rimas, Billy Ânderson, o atípico breaker, como prefere ser chamado, tem transformado sua vida em arte. Aos 29 anos, Billy dança, desenha e faz do hip-hop sua voz em um mundo que nem sempre sabe ouvir. Dentro do Transtorno do Espectro Autista, ele encontrou no breaking dance e no beatbox formas de se expressar e sobreviver.