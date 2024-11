Quando o cara é bom, ele sabe dar show no palco e fora também. O cara, aqui em questão, é Keni Martins, 31 anos, CEO e fundador do Rap in Cena, um dos maiores eventos do gênero no Brasil que chega à 10ª edição neste sábado (16) e domingo (17), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (o Harmonia).