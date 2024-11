Já se passaram 10 anos desde a estreia do Rap in Cena, que começou de maneira discreta, em 2014, na quadra do Império da Zona Norte. Era apenas um dia de shows, com o objetivo de valorizar a cultura hip-hop. Aos poucos, o evento foi crescendo e, agora, ocupa o amplo espaço do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, em Porto Alegre. Mais de 70 atrações se apresentarão para milhares de pessoas neste fim de semana.