Planeta Atlântida 2025 terá novo espaço open bar 

Buscando aprimorar a experiência dos planetários, o Planeta Atlântida 2025 terá uma novidade: a Arena Open Bar, que conta com um espaço exclusivo. O acesso será feito ao selecionar o serviço via pulseira cashless, sistema que proporciona segurança e praticidade no consumo de alimentos e bebidas no festival.

Disponível tanto para quem garantiu ingressos de Arena quanto para Camarote, a Arena Open Bar, patrocinado exclusivamente pela KTO, é um espaço para maiores de 18 anos, com sistema de bebida liberada, área de descanso e ambiente pensado para proporcionar conforto e diversão.

Com mais de 600m² de estrutura e capacidade para até 800 pessoas, o espaço traz uma atmosfera que mistura o conceito de sports bar com a energia vibrante do festival. A iluminação acompanha o ritmo das músicas do Palco Planeta, criando uma imersão única.

O menu de bebidas oferece opções como cerveja, refrigerantes, água, drinks artesanais e até um drink especial da KTO, que está comprometida em criar o maior sports bar do Planeta. O ambiente ainda conta com acessibilidade, incluindo plataforma elevatória, áreas reservadas para PCDs e banheiros exclusivos.

Para ter acesso, é preciso carregar a pulseira, via cashless, selecionando o serviço Open Bar com opção para um único dia ou passaporte, disponível nos valores R$ 400 (por dia) ou R$ 750 (para os dois dias de evento).

O sistema cashless é utilizado como forma de pagamento, possibilitando transações sem envolvimento de cartões ou dinheiro no momento da compra. A tecnologia permite que os planetários carreguem créditos na pulseira cashless previamente para os dias de festival no site do Planeta Atlântida.

O carregamento prévio melhora a experiência de compra, reduz filas e contribui para o controle de gastos, possibilitando ao planetário ter acesso ao histórico de aquisições.

Caso os créditos sejam utilizados antes do fim do evento, é possível recarregar a pulseira a qualquer momento, nos caixas físicos do festival; para quem acabar com saldo restante, a organização reembolsa o valor não utilizado.

A 28ª edição do Planeta Atlântida é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser. É proibida a entrada de menores de 14 anos.

Para o passo a passo de como carregar a pulseira e mais informações acesse o site oficial do Planeta Atlântida.

A história do Planeta

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 800 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões planetários em suas 27 edições.

Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Rita Lee, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.

