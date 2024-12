Anitta cantará na sexta (31/1), primeiro dia do Planeta Atlântida, enquanto Matuê estará no sábado (1/2). Planeta Atlântida / Divulgação

Um dos momentos mais esperados pelos planetários finalmente chegou: o line-up por dia para o Planeta Atlântida 2025!

Na sexta-feira, dia 31 de janeiro, Neto Fagundes segue a tradição e abre o Palco Planeta com o Hino Rio-Grandense. No Baile do Nego Véio, Alexandre Pires vai resgatar os melhores clássicos da sua carreira, enquanto a boiadeira Ana Castela faz sua estreia aguardadíssima no Planeta Atlântida. Lagum chega com os hits que embalam o verão e Luísa Sonza leva toda a intensidade de seu trabalho mais recente, Escândalo Íntimo (2023).

De Honório Gurgel para o Planeta e em seguida para o Grammy, Anitta faz sua sexta apresentação no festival. Filipe Ret, que celebra 15 anos de carreira, convida Caio Luccas para a sua apresentação e Pedro Sampaio traz o melhor do funk brasileiro.

O Palco Atlântida recebe no primeiro dia a energia dos gaúchos da Vera Loca, Aperte o Play e a Cachorro Grande, que chega com seu show de 25 anos. O rap chega ao palco com o 3030, Teto e Poesia Acústica convida Cynthia Luz. Também sobe ao palco com o sucesso dos MTGs, colagem de músicas com novos efeitos, o DJ Topo.

Já no sábado, dia 1º de fevereiro, o poeta Armandinho chega com as músicas que já fazem parte da história do Planeta, enquanto Dilsinho e Sorriso Maroto embalam o público com seu pagode romântico.

Matuê, nome fortíssimo do trap nacional, vai apresentar os hits de seu disco mais recente, o 333. Natiruts apresenta o show Leve com Você, que marca a despedida do grupo e lota estádios e arenas pelo Brasil — o Planeta será o primeiro festival a receber a apresentação da turnê, recheada de clássicos do grupo.

O Baile do Planeta chega com muito funk de Kevin O Cris, Livinho e Ariel B. A segunda noite de Planeta Atlântida também vai contar com a música eletrônica do duo Dubdogz, que volta ao festival com a DOGZPARADE.

No Palco Atlântida, os gaúchos da Gupe e do Syon prometem embalar o público; Os Garotin, recém-premiados no Grammy Latino, levam o som que é a cara do Brasil; Carol Biazin apresenta o pop que faz sucesso no país, enquanto Wiu leva o trap para o palco, em show que tem Brandão como convidado.

Os guris da Comunidade Nin-Jitsu convidam MC Jean Paul para um dos shows mais aguardados do palco e MU540, uma das grandes sensações do funk brasileiro dos últimos tempos, chega para agitar os planetários.

Como adquirir ingressos

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pelo site do Planeta Atlântida e nas Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. As entradas têm possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros — clientes Banrisul poderão parcelar em até 10 vezes.

O Planeta Atlântida está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais

A 28ª edição do festival é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser.

Line-up por dia do Planeta Atlântida 2025

Sexta-feira (31/1)

3030

Ana Castela

Anitta

Aperte o Play

Baile do Nego Véio — Alexandre Pires

Cachorro Grande 25 anos

DJ Topo

Filipe Ret Convida Caio Luccas

Lagum

Luísa Sonza Convida

Neto Fagundes

Pedro Sampaio

Poesia Acústica convida Cynthia Luz

Teto

Vera Loca

Sábado (1/2)

Armandinho

BDP (Kevin O Chris, Livinho e Ariel B.)

Carol Biazin

Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

Dilsinho

DJ MU540

Dubdogz by Dogzparade

Gupe

Matuê — 333

Natiruts

Os Garotin

Sorriso Maroto

Syon Trio

Wiu convida Brandão

Planeta Atlântida 2025