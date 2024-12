Shows de BK, Negra Li e OsGemeos marcam celebração de um ano de atividades do Museu da Cultura Hip Hop RS

O Museu da Cultura Hip Hop RS , primeiro do gênero na América Latina, completa um ano de atividades, e a celebração fica por conta dos rappers BK, Negra Li e OsGemeos. As atrações se apresentam em um evento gratuito neste domingo (15), a partir das 14h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria online. Para validação da entrada é necessário doar um quilo de alimento não perecível.

O aniversário do museu (que já recebeu mais de 30 mil visitações) conta ainda com atrações selecionadas no Edital Vem pro Museu: DJ Laiz Regina, La Bella Mafia, BNF, B.boy Daniel Cavalheiro, B.girl Naju e Graffiti Taina Moxa. A celebração terá também batalha de DJs, e o vencedor leva o prêmio de R$ 1.000. As inscrições poderão ser feitas no dia do evento, a partir das 14h.