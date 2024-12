Legião da Boa Vontade distribui 300 cestas básicas para famílias vulneráveis de Passo Fundo

Cestas foram entregues no bairro Integração, em Passo Fundo.

Cerca de 300 famílias receberam cestas básicas nessa quarta-feira (11), no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Integração, em Passo Fundo. A ação faz parte da campanha Natal Permanente da Legião da Boa Vontade (LBV) .

Os alimentos foram arrecadados ao longo do ano e distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social que participaram de serviços e programas socioeducacionais da instituição e são atendidas pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (Semcas).

No Rio Grande do Sul, foram entregues alimentos em Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Glorinha, Caxias do Sul, Santa Maria, Guaíba, Canoas, Pelotas e Rio Grande.