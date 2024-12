Mbappé sofre lesão na coxa esquerda e pode perder a final da Copa Intercontinental

Kylian Mbappé ficará afastado dos gramados por um período indeterminado após ter constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira a lesão do atacante, que foi substituído ainda no primeiro tempo na vitória por 3 a 2 da equipe espanhola sobre a Atalanta, em Bérgamo, na terça-feira, logo após marcar um gol.

O clube não deu previsão para a recuperação do jogador e limitou-se a dizer que "seu progresso será monitorado". É improvável, porém, que Mbappé esteja à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o próximo compromisso do time, diante do Rayo Vallecano, no domingo, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.