Inscrições abertas para o projeto que forma comissários de voo negros

As inscrições para a segunda turma do projeto Pretos Que Voam foram prorrogadas até domingo (15). Promovido pelo Quilombo Aéreo, o objetivo da iniciativa é a formação de comissários negros. As vagas são destinadas exclusivamente para pessoas negras e indígenas a partir de 18 anos, em situação de vulnerabilidade social e que possuam Ensino Médio concluído em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.

Formação

As bolsas incluem a cobertura dos custos para realização do Certificado Médico Aeronáutico (CMA), curso completo de comissários na Escola de Aviação do Quilombo Aéreo no formato EAD, um uniforme, mentoria com comissários que têm experiência no setor, além de suporte para a realização do Certificado de Conhecimentos Técnicos (CCT) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).