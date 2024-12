Em expansão internacional, grupo de Bento Gonçalves compra vinícola na Argentina

O Miolo Wine Group, do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, anunciou nesta quinta-feira (12) a compra de uma vinícola na Argentina. O grupo da Serra adquiriu a Bodega Renacer, localizada em Luján de Cuyo, em Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes. O valor do negócio não é informado por um acordo entre as partes.

Conforme comunicado à imprensa, a Bodega Renacer tem uma propriedade com 30 hectares de vinhedos, alguns com mais de 70 anos . Ela foi fundada em 2003 pelo chileno Patricio Reich. A vinícola argentina exibe torres e muros inspirados na Toscana, com galerias e jardins que lembram a Itália, uma homenagem às raízes familiares do idealizador. A região do estabelecimento, inclusive, é da primeira Denominação de Origem da Argentina.

Quinta aquisição

Esta é a quinta aquisição do grupo do Vale dos Vinhedos, sendo a primeira internacional. Em 35 anos, a Miolo expandiu as fronteiras para a Campanha Meridional, com a Vinícola Seival, em Candiota (RS), em 2000; no Vale do São Francisco, com a Vinícola Terranova, em Casa Nova (BA), em 2001, e na Campanha Central, com a Vinícola Almadén, em Santana do Livramento (RS), em 2009.