Ponte na BR-116 entre Caxias e Nova Petrópolis será inaugurada no dia 20 de dezembro

O investimento na obra é de R$ 31 milhões. DNIT / Divulgação

A nova ponte sobre o Rio Caí pela BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, será inaugurada na sexta-feira dia 20 de dezembro, em solenidade às 10h. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Nova Petrópolis e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, é esperada para a solenidade, mas ainda não está confirmada.

A estrutura que está sendo concluída é mais alta, larga e comprida da que existia no local e foi danificada pelas águas do Caí na catástrofe climática de maio. O investimento na obra é de R$ 31 milhões. De acordo com o superintendente do Dnit no Estado, Hiratan Pinheiro da Silva, a etapa pendente é a concretagem e a pavimentação asfáltica nas cabeceiras da ponte. A previsão de término das obras é para o dia 19 ou pela manhã do dia 20.

A ponte sobre o Rio Caí entre Caxias e Nova Petrópolis na rodovia federal foi implodida em 27 de junho. A travessia, localizada no km 174 da estrada federal, está interditada desde 12 de maio. A força da água fez com que um dos pilares centrais da estrutura fosse danificado e a pista cedeu.

O Dnit cogitou uma ligação temporária entre as duas cidades, mas acabou declinando da ideia. Porém, em 20 de setembro, após cerca de 35 dias de trabalhos, a comunidade local entregou uma estrutura temporária sobre o Rio Caí, que conecta Linha Sebastopol, em Caxias, a São José do Caí, em Nova Petrópolis. O trânsito nos dois lados é de pista simples, com limitação para veículos de até 45 toneladas. Por isso, a passagem pelo local pode ser lenta, com filas de espera de veículos para cruzar a estrutura em ambos os lados.