Atração confirmada no Planeta Atlântida 2025, Dilsinho faz show em Canoas

Antes de se apresentar no palco principal do Planeta Atlântida 2025, em 1º de fevereiro , Dilsinho traz a Canoas o show da turnê Diferentão. O evento ocorre no Clube Tradição no dia 20 de dezembro, próxima sexta-feira.

Conhecido pelos hits Péssimo Negócio, Pouco a Pouco, Refém, Trovão, Diferentão e Passada de Mão, Dilsinho tem 10 anos de carreira é o grande nome da nova geração do pagode: acumula 3,3 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, tem mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e nove álbuns, além de ter sido o primeiro artista de pagode da história a se apresentar no palco do Rock in Rio Lisboa.