"Ainda Estou Aqui" é indicado ao Critics Choice Awards 2025

O longa Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi indicado ao Critics Choice Awards 2025 na categoria de melhor filme estrangeiro. O evento de premiação ocorrerá em 12 de janeiro, com apresentação de Chelsea Handler. A produção brasileira concorre com produções de Bélgica, França, Índia Irlanda e Irã.



A premiação é uma das mais prestigiadas e é concedida com votos de críticos de cinema de todo o mundo. Ela reconhece os melhores filmes, diretores, atores e atrizes do ano. Os concorrentes são Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia), Emilia Pérez (França/Bélgica), Flow (França), The Seed of the Sacred Fig (Irã) e Kneecap — Música e Liberdade (Irlanda).