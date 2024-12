Três livros que viraram filmes em cartaz nos cinemas

Capas de livros adaptados para o cinema. Divulgação

O livro é melhor do que o filme? Você é do time que prefere ler primeiro para depois conferir a adaptação ou vice-versa? Em qualquer caso, estão em cartaz nos cinemas brasileiros três longas baseados em obras consagradas. Saiba mais abaixo.

"Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva

Capa do livro "Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva. Alfaguara / Divulgação

Só se fala nas chances do filme de Walter Salles no Oscar, assim como a possível indicação de Fernanda Torres como melhor atriz na premiação.

O livro é um relato histórico da vida do próprio autor e, principalmente, de como sua mãe, Eunice Paiva, lidou com a prisão e o desaparecimento do marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar.

Quem chorou no cinema com Ainda Estou Aqui pode se preparar para molhar as páginas durante essa leitura pesada, mas necessária.

Editora Alfaguara, 296 páginas, R$ R$ 79,90.

Selton Mello e Fernanda Torres estrelam "Ainda Estou Aqui". Alile Dara Onawale / Divulgação

“Wicked”, de Gregory Maguire

Capa do livro "Wicked", de Gregory Maguire. Darkside / Divulgação

Bem antes das aventuras de Dorothy no Reino de Oz, as jovens Glinda e Elfaba vivem grandes aventuras em um universo onde tudo é possível, até os animais falarem e virarem professores.

É em defesa desses animais que a bruxinha verde se empenha, colocando em xeque sua reputação de feiticeira má.

No filme Wicked, de Jon M. Chu, Ariana Grande e Cynthia Erivo interpretam as protagonistas.

Editora DarkSide, 480 páginas, R$ 69,90.

Cynthia Erivo e Ariana Grande estrelam o longa "Wicked". Reprodução / Universal Pictures - IMDB

"O Conde de Monte Cristo", de Alexandre Dumas

Capa do livro "O Conde de Monte Cristo", de Alexandre Dumas. Zahar / Divulgação

Escrita há mais de 150 anos, a obra do escritor francês já inspirou novelas como Flor do Caribe (2013) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Nessa história, Edmond Dantès é preso injustamente e, ao se ver em liberdade, busca vingança contra seus inimigos. Vale a pena vencer o medo das mais de mil páginas e mergulhar nessa história cheia de reviravoltas.

Estrelada por Pierre Niney, a adaptação homônima em cartaz nos cinemas tem direção de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

Editora Zahar, 1.664 páginas, R$ 119,90.

Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier e Pierre Niney em cena do filme "O Conde de Monte Cristo". Pathé / Divulgação