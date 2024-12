Sinatra 1915 Tribute e outras atrações têm descontos do Clube do Assinante

No sábado (14), às 21h, no Teatro do Bourbon Coutry. Arquivo pessoal / Divulgação

Gustavo Bing apresenta o show Sinatra 1915 Tribute no sábado (14), às 21h, no Teatro do Bourbon Coutry (Av. Túlio Rose, 80). Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Neste sábado, às 23h, no Pepsi On Stage. 30PRAUM / Divulgação

Matuê no Pepsi On Stage

O cantor apresenta o show da turnê do seu álbum 333 neste sábado, às 23h, no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

No domingo, às 20h30min, no Opinião. Leonardo Filomeno / Divulgalção

Velhas Virgens no Opinião

Expoente do rock independente no Brasil, a banda sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) no domingo, às 20h30min. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Neste domingo, às 15h, no Araújo Vianna. Estúdio Orra / Divulgação

Mundo Bita Especial de Natal

O espetáculo com sucessos da turma do Mundo Bita será no domingo, às 15h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Na quinta (19), às 21h, no Araújo Vianna. Rogério Fernandes / Divulgação

TNT celebra 40 anos de rock

A banda gaúcha retorna após 20 anos para um show na quinta (19), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Na quarta (18), às 19h30min, no Espaço Força e Luz. Flavio Francisco / Divulgação

Fim de Ano Musical 2024

A Escola de Música Cordas & Cordas encerra o ano com apresentação na quarta (18), às 19h30min, no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

