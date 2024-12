Maria Bethânia e Caetano Veloso cantarão juntos na Arena do Grêmio em 22 de março de 2025. Fernando Young / Divulgação

Após um ano marcado pela enchente, que culminou em adiamentos e cancelamentos de shows, há otimismo entre os produtores locais para 2025. A demanda de atrações para Porto Alegre é encarada com entusiasmo, ainda na batida da recuperação.

Para o ano que se avizinha, ainda há grandes shows brasileiros represados, que foram adiados em 2024. Em março, por exemplo, Caetano Veloso e Maria Bethânia se apresentam na Arena do Grêmio, enquanto Natiruts toca no Estádio Passo D'Areia.

Em abril, será a vez de Roberto Carlos cantar no Auditório Araújo Vianna. Já o Festival Turá será realizado em outubro no Anfiteatro Pôr do Sol.

Também será o ano da volta de shows internacionais expressivos, como The Offspring no Pepsi On Stage em março e Linkin Park em novembro, em local ainda a ser definido.

Setor precisou superar obstáculos

Para Gustavo Sirotsky, diretor da Maia Entretenimento, essa retomada de atrações gringas representa uma janela interessante de oportunidade, como algo que voltará a ocorrer na capital gaúcha, mesmo que gradativamente.

Com exceção do período pandêmico, este ano foi um dos mais desafiadores da última década para o setor de entretenimento no Rio Grande do Sul. Como sublinha Sirotsky, o calendário cultural foi reduzido a praticamente oito meses, sem contar a retomada do aeroporto somente na segunda quinzena de outubro.

— Tivemos muita resiliência, um esforço coletivo com fornecedores e artistas, que se desdobraram durante alguns meses sem aeroporto. Foi um lado muito bonito, de enxergar o setor cultural acontecendo e conseguindo superar todos os obstáculos — avalia Sirotsky.

Produtor fala em "grandes surpresas"

Rodrigo Machado, sócio-diretor da Opinião Produtora, relata que muitos artistas se esforçaram na locomoção para chegar a Porto Alegre, de alguma forma ou de outra. Pelo lado da produtora, ele sublinha que foi necessária muita habilidade para realocar praticamente três meses (de maio a julho) dentro de um semestre que já estava lotado.

Passada a turbulência, as perspectivas são positivas para 2025. Conforme Machado, está se desenhando um ano acima da média.

— Os shows que já estão anunciados são maravilhosos e ainda há grandes surpresas para acontecer, que não podemos divulgar ainda. Acredito que vai ser um dos melhores anos dos últimos tempos para o mercado de entretenimento. Todas as casas prometem grandes espetáculos — garante.

Linkin Park vai tocar em Porto Alegre no dia 15 de novembro de 2025 em local a ser definido. Linkin Park / Divulgação

Aprendizado diante das adversidades

Rafael Bestetti, CPOO (Chief Product and Operations Officer) da Opus Entretenimento, pondera que a produtora realizou importantes mudanças em 2024, que prepararam a empresa para continuar crescendo e trazer grandes eventos para Porto Alegre e outras cidades do país.

— Nosso objetivo é consolidar ainda mais nossa presença no mercado, diversificando nossa programação e contribuindo para que Porto Alegre continue sendo um dos polos culturais mais relevantes do Brasil. O aprendizado diante das adversidades de 2024 nos fortaleceu, e estamos confiantes de que o próximo ano será de novas oportunidades — destaca Bestetti. — Também estamos investindo em novos formatos, então se preparem para surpresas, incluindo exposições inovadoras.

Roberto Carlos estará no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, no dia 24 de abril de 2025. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Momento das grandes turnês

O otimismo é respaldo por Rodrigo Bili, sócio-diretor do Grupo Prime. No ano que vem, a produtora trará nomes como Thiaguinho, Ludmilla e Vintage Culture, além de realizar um festival de samba e outro de aniversário.

Bili frisa que, como a malha aérea ainda não está 100%, a empresa continua sofrendo com logística muito cara e uma redução de 70% dos clientes de outros Estados. Contudo, o empresário crê que 2025 será um ano de recuperação.

— Estamos com uma superagenda, tentado retomar o setor 100%. Vamos continuar trabalhando para tentar equilibrar até o segundo semestre — diz Bili.

Já para Sirotsky, a Maia Entretenimento seguirá trabalhando em três pilares: os festivais, as turnês de alto padrão e a programação das casas às quais a produtora está vinculada.

— É o momento das grandes turnês. Acho que conseguimos ter um gosto desta demanda em Porto Alegre neste ano, com Luísa Sonza e Matuê. É um ano de aproximar ainda mais os fãs de seus artistas prediletos. Grandes turnês nacionais seguirão passando pela capital gaúcha — pontua.

Rap in Cena está confirmado para 2025

Fundador da DCSet ao lado de Cicão Chies, o empresário Dody Sirena destaca que a produtora tem mais de oito grandes turnês nacionais e internacionais para o ano que vem. Entre essas atrações, há possibilidade de algumas desembarcarem no Salgado Filho.

— Com a normalidade do aeroporto, estamos programando pelo menos três passando por Porto Alegre. Ainda não estamos autorizados a falar os nomes dos artistas — ressalta.