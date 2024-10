O maior aeroporto do Rio Grande do Sul voltou a receber o pouso de um avião na manhã da última sexta-feira (18). Por volta das 9h40min, tocou a pista do Salgado Filho a aeronave que trouxe os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, para a cerimônia oficial de reabertura.