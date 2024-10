Setor de Turismo na Serra espera dobrar ocupação após reabertura do aeroporto Salgado Filho

Em marcha lenta desde a inundação de maio, que retalhou e limitou o tráfego aéreo do Rio Grande do Sul, o setor de turismo aguarda com apreensão a reabertura parcial do aeroporto Salgado Filho na semana que vem. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur) espera dobrar a ocupação na região após a reativação do principal terminal aéreo do Estado. Maior disponibilidade de voos saindo diretamente da Região Metropolitana, demanda reprimida e confirmação de viagens de última hora são os principais fatores que bancam a confiança do ramo.