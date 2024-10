Diversificar a economia ou ter foco total no turismo? O que pensam os eleitos no coração das Hortênsias

Principal polo turístico do Rio Grande do Sul, o coração da Região Hortênsias elegeu (e reelegeu) prefeitos que têm uma visão um pouco diferente sobre a atividade econômica. Nestor Tissot (PP), reeleito em Gramado, defende o turismo com foco total da economia e dos esforços do poder público municipal, entendendo que a própria geografia da cidade não comporta, por exemplo, indústrias maiores. Já Gilberto Cezar (PSDB), eleito em Canela, falou em campanha que entende ser importante diversificar a matriz econômica, citando indústrias e tecnologia, com o argumento de que a cidade tem energia elétrica para suportar as operações.