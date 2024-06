De volta às origens de 1986, o desfile do Natal Luz voltará para o centro de Gramado após 10 anos. A decisão foi tomada pela prefeitura junto com a comunidade, principalmente entidades empresariais. Na última década, o Grande Defile de Natal vinha ocorrendo no espaço no Expogramado, o que, segundo muitos frequentadores, tirou a magia que percorria as ruas.