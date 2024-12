Nova presidente do Cpers assume mandato em cerimônia realizada em Porto Alegre

Cerimônia de posse ocorreu na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre

A nova presidente do Cpers, sindicato que representa os profissionais da rede estadual de educação, tomou posse na noite deste sábado (21). Rosane Zan assumiu a gestão 2024/2027 da entidade, em cerimônia que ocorreu na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre.

A eleição do Cpers que elegeu a nova presidente foi realizada nos dias 5 e 6 de novembro. Rosane sucede Helenir Aguiar Schürer, que presidia a entidade desde 2014, mesmo ano que ela passou a integrar a direção estadual do Cpers. Na última gestão, foi tesoureira-geral.

Natural de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, Rosane tem 56 anos — sendo 31 de magistério . Possui graduação em Letras com especialização em Língua Portuguesa.

— Vamos continuar nossa luta diária por valorização salarial e contra a privatização e mercantilização da educação . Também tentar reencantar essa categoria. Depois de 2019, tivemos um bom recuo dos educadores e educadoras do Estado. Não só aqui, a classe trabalhadora vem sendo duramente atacada em seus direitos, principalmente o serviço público como um todo.

Rosane ressalta que sua gestão deve tentar avançar em todas as pautas da entidade, incluindo o que ela acrescenta no convencimento do governo estadual a “entender a importância da educação pública e da valorização de um plano de carreira”.