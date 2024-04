A movimentação de turistas na Região das Hortênsias volta a preocupar, especialmente Gramado. A baixa na previsão de ocupação futura dos hotéis, a partir do comportamento das reservas, foi motivo de uma ligação do fundador da operadora de turismo CVC, Guilherme Paulus, à empresária Gabriela Schwan, CEO da rede Swan de Hotéis e vice-presidente do Transforma RS, movimento de empresários pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Chamada de "forecast", essa projeção é usada no planejamento das empresas, pois prevê a receita a ser alcançada pelas vendas futuras.