Indústria de multinacional alemã é ampliada com R$ 55 milhões em Alvorada

Fabricante de peças para reboques, caminhões e ônibus com 37 anos de mercado, a KLL investirá R$ 55 milhões na sua fábrica no distrito industrial de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. A unidade passará de 15 mil para 18 mil metros quadrados, com geração prevista de 100 novos empregos, que se somarão aos atuais 440 postos de trabalho no Rio Grande do Sul.