O socorro a empresas atingidas pela enchente começará a chegar na ponta em breve, com o início da liberação das linhas de crédito com juro baixo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a rodada de conversas que está sendo feita com os bancos que serão os repassadores. Os empréstimos geram muitas dúvidas de empreendedores, que anseiam pelos financiamentos para refazer estoques, reequipar suas unidades e, em vários casos, reconstruir seus imóveis. A coluna trouxe algumas destas dúvidas na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Tiago Peroba. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final do texto.