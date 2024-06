As regras para liberar os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com juro baixo são esperadas para a próxima semana, passo essencial para o dinheiro chegar às empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. As linhas de crédito foram anunciadas pelo governo federal na última quarta-feira (29). A resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) deve ser aprovada até a próxima terça-feira (4). Depois, até quarta (5), a diretoria do banco aprovaria as normas, divulgando uma circular no mesmo dia ou na quinta-feira. O próximo passo será uma reunião com os agentes financeiros para acertar a operacionalização dos financiamentos, o que deve ocorrer na quinta-feira (6). A partir daí, os bancos começarão a emprestar.