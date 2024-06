Saiu finalmente o anúncio das linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para socorrer empresas de todos os portes atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Os R$ 15 bilhões têm financiamento para compra de máquinas, obras de construção civil e também para capital de giro. A promessa agora de ministros era de "juro baixíssimo", mas será que é mesmo?