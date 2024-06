Presente entre as 20 maiores economias do Rio Grande do Sul, Lajeado tenta se recuperar mais uma vez dos prejuízos causados pela cheia do Rio Taquari, assim como teve que fazê-lo em 2023. A estimativa é de que 800 empresas tenham sido atingidas. Com a maior representatividade no PIB local, o comércio foi o mais impactado. Mas a cidade também tem uma indústria pujante e bastante tradicional na região.