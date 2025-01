Retorno do Litoral tem movimento intenso mas fluxo constante nas rodovias gaúchas

Após manhã e tarde com retorno tranquilo do Litoral, a noite deste domingo (5) foi de movimento intenso nas rodovias gaúchas. Mesmo assim, o trânsito fluia bem na maior parte das estradas, até as 21h.

O principal problema se concentrou na RS-040, onde os motoristas começaram a enfrentar congestionamento a partir das 18h, quando 21 veículos passavam por minuto no pedágio de Viamão. A capacidade máxima da praça é de 25 automóveis por minuto. A lentidão, que chegou a 13km, ficou concentrada em Águas Claras. Além da pista simples e do fluxo intenso, quebra-molas ao longo do trecho exigiam a redução de velocidade por parte dos motoristas. Até as 19h, cerca de 10.800 veículos usaram a rodovia para sair do Litoral Norte, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Na freeway e na BR-101, a volta foi mais tranquila. Com a previsão de receber 74 mil veículos ao longo de todo o dia, a freeway registrou pequenos pontos de lentidão durante a tarde, em trechos de Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, onde dois acidentes, entre 16h e 18h, impactaram na fluidez do trânsito: uma colisão entre carro e moto, no km 24, e um engavetamento envolvendo três veículos, próximo ao pedágio. As ocorrências, que não tiveram feridos, foram atendidas pela CCR ViaSul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que liberam os locais afetados. Com o movimento elevado ao longo de todo o domingo, a rodovia registrava — até as 20h05min – 51.247 veículos retornando para Porto Alegre e municípios vizinhos.

Apesar do movimento intenso, até as 20h, não havia pontos de congestionamento em rodovias como RS-030, Estrada do Mar (RS-389), BR-101, RS-407 e Interpraias (RS-786). O único problema na região foi registrado por volta das 18h, no km 27 na Estrada do Mar, na altura de Xangri-Lá. Uma caminhonete colidiu com uma moto. Os dois ocupantes da motocicleta foram atendidos por ambulâncias da Samu, causando o bloqueio total no sentido Capital-Litoral, e impactando quem deixava a praia. A via foi liberada por volta das 18h30min.

Na Rota do Sol, rodovia que liga as praias do Litoral Norte à Serra, o domingo teve tráfego acentuado especialmente nas primeiras horas da noite, quando filas chegaram a se formar na chegada a Caxias do Sul, na localidade de Apanhador e no distrito de Vila Seca. Não houve, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e Corpo de Bombeiros, registro de acidentes graves.