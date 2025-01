Movimento nas estradas Notícia

Acompanhe ao vivo a situação do trânsito nas rodovias do RS neste domingo

A CCR ViaSul projeta que 74 mil veículos deverão trafegar pela freeway ao longo do dia, para acessar a Região Metropolitana no retorno do Litoral Norte

05/01/2025 - 15h06min Atualizada em 05/01/2025 - 19h30min Compartilhar Compartilhar