Mulher morre após acidente entre carro e moto na BR-116, em São Lourenço do Sul

Mulher morreu após carro atingir motocicleta em que ela estava, na BR-116. Ecosul / Divulgação

Uma mulher de 54 anos morreu e um homem de 37 ficou gravemente ferido após um carro atingir a traseira da moto em que ambos estavam na BR-116, em São Lourenço do Sul, no sul do Estado. O acidente foi por volta das 23h de domingo (5) no km 465 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava na carona da moto. A identidade dela ainda não foi divulgada pelas autoridades. O motociclista foi conduzido em estado grave para o pronto-socorro do município.

O motorista do carro, um Renault Sandero, não se feriu. O homem de 26 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia de Camaquã. Segundo a Polícia Civil, ele não foi detido, mas responderá por homicídio culposo.

O condutor do carro teria dito à PRF que a motocicleta estava sem sinalização traseira. A autoridade federal abriu processo de cassação da CNH do jovem por conta da recusa dele em realizar a testagem com etilômetro.