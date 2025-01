Após a enchente de maio no RS, Lula (D) chegou a nomear Pimenta para comandar o Ministério da Reconstrução. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (7) a saída do gaúcho Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Uma reunião sacramentou a demissão do ministro, que será oficializada nesta quarta-feira (8), após ato para lembrar os dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro, segundo informou o jornal O Globo.

Pimenta, que é jornalista, será substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira, que comandou o marketing da campanha eleitoral de Lula em 2022.

A saída de Pimenta é o desfecho do descontentamento de Lula com os resultados da comunicação. Para o presidente, o governo não tem conseguido mostrar resultados à população e "vencer" narrativas da oposição.

Desde o final de 2024, conforme adiantou o colunista Matheus Schuch, a demissão de Pimenta já era "considerada certa" nos bastidores de Brasília. No entanto, os primeiros sinais da demissão do ministro apareceram em 6 de dezembro, quando Lula se manifestou no encerramento do seminário nacional do PT. Na ocasião, o presidente fez duras críticas à comunicação do governo.

— Há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem — começou Lula.

Pimenta foi indicado à Secom por Lula em 29 de dezembro de 2022, três dias antes de tomar posse como novo presidente da República. O ministro havia sido reeleito deputado federal no pleito. Mesmo com a maior votação da história do PT para a câmara federal no Rio Grande do Sul, com 223.109 votos, ele optou por se licenciar do cargo para assumir a pasta.

Quase um ano e meio à frente da Secom, em 15 de maio de 2024, ele deixou o cargo temporariamente para tocar o Ministério da Reconstrução, pasta responsável por coordenar as ações do governo federal no enfrentamento aos prejuízos causados pela catástrofe. Após 120 dias, com a transformação da estrutura em secretaria, Pimenta voltou à comunicação do governo em setembro.

Após deixar Secom, há a possibilidade de o gaúcho assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente ocupada pelo companheiro de partido Márcio Macêdo, ou para a liderança do governo na Câmara, exercida pelo deputado José Guimarães (PT-CE).

Quem é Paulo Pimenta

Aos 59 anos, Paulo Pimenta é jornalista e técnico agrícola formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Iniciou no movimento estudantil aos 16 anos, em Santa Maria, sua cidade natal. Ao longo de sua trajetória política, também foi vereador e deputado estadual. Em 2008, concorreu à prefeitura de Santa Maria, mas não se elegeu.

Quem é Sidônio

Publicitário já vinha atuando nos bastidores desde a campanha presidencial de 2022. Divulgação / Palácio do Planalto

Sidônio iniciou sua trajetória em Salvador, liderando campanhas vitoriosas na Bahia de Jaques Wagner e Rui Costa entre 2006 e 2018. Ele se aproximou de Lula durante a campanha de 2022, atuando como marqueteiro e mantendo contato diário com o presidente. Pessoas que acompanharam esse período destacam a sinergia entre os dois.

Sidônio também foi responsável pela campanha de final de ano do governo com o conceito “Todo dia a gente faz um Brasil melhor”. Ele e Pimenta acompanharam, no Palácio da Alvorada, a gravação do pronunciamento de Lula exibido na noite de 23 de dezembro. O discurso foi avaliado por ambos.