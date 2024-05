A decisão do presidente Lula de criar um ministério para que o atual chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, coordene o trabalho do governo federal no Rio Grande do Sul reforça a politização das enchentes e deverá inviabilizar a harmonia na relação com o governador Eduardo Leite e vários prefeitos. No discurso, a iniciativa pode parecer apenas uma forma de agilizar a reconstrução do Estado. Mas o Planalto também quer fortalecer a imagem do ministro, que não esconde o desejo de concorrer a um cargo majoritário em 2026.