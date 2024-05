O governo Lula anunciará nos próximos dias a criação de uma autoridade federal no Rio Grande do Sul para atuar no período de calamidade pública. O objetivo, segundo auxiliares do presidente, é centralizar em um representante do governo as ações de reconstrução. Internamente, o cargo é comparado ao de um secretário extraordinário, nos moldes do que foi adotado durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.