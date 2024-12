Governo pode dificultar, mas não conseguirá impedir apostas com dinheiro do Bolsa Família

Apenas em agosto, beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com apostas online.

Após analisar formas de impedir o uso do dinheiro do Bolsa Família e de outros benefícios sociais em apostas, o governo Lula concluiu que será impossível criar um mecanismo 100% eficiente. O Ministério do Desenvolvimento Social diz que é viável impedir o uso do cartão de débito fornecido no programa de transferência de renda. Mas há outras formas de o beneficiário acessar o recurso e desviar para gastos que não são de necessidade básica.