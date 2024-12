O Inter precisa distensionar seu ambiente político

Clube segue precisando de fontes de renda e a atual gestão está buscando alternativas para isso. Jefferson Botega / Agencia RBS

Nos últimos dias tivemos um debate acalorado no Conselho Deliberativo do Inter. Isso mostrou como a situação política colorada está dividida. O clube segue precisando de fontes de renda e a atual gestão está buscando alternativas para isso. O ponto que enfraqueceu a implementação da ideia foram as garantias de pagamento aos credores. A última instância seria o Beira-Rio. Apesar da direção garantir que o clube nunca perderia o estádio, essa possibilidade não foi aceita pela maioria dos conselheiros.

O Inter não tem chegado ao lugar que ele merece há muito tempo. Essa responsabilidade não é exclusiva de uma pessoa. Todos os gestores, técnicos e atletas que passaram pelo Beira-Rio nesse meio tempo tem a sua parcela de culpa. É difícil passar por esse período sem conquistas. Porém, é necessário analisar cada um deles separadamente. Analisar cada contexto é essencial para encontrar os responsáveis e os verdadeiros motivos de alguns fracassos desportivos.

A briga entre Alessandro Barcellos e Roberto Melo tem camadas. As acusações feitas por cada um deles são verdadeiras. É um fracasso financeiro o Inter ainda estar pagando jogadores como Nico López e Edenilson. O negócio fechado com os atletas foi prejudicial para o clube. Por outro lado, Melo afirma que Barcellos não chegou nem à final do Campeonato Gaúcho. É verdade, infelizmente.

A questão é: o que o Inter ganha com isso? Esse clima bélico não agrega em nada para o crescimento do Colorado. Diferente de outras épocas, o futebol brasileiro está cada vez mais competitivo. Outros clubes acumulam montantes de dinheiro. Para superar os adversários é preciso organização extrema. Com esse ambiente, dificilmente o Inter conseguirá mudar o cenário negativo da última década.

Em entrevista ao programa Sem Filtro, no YouTube de GZH, o presidente Fernando Carvalho falou sobre a política colorada na sua época como gestor. Ele afirmou que uma de suas primeiras medidas foi a pacificação do clube. Fazer com que todos os movimentos políticos tenham participação na gestão fez com o que o Inter vivesse uma era vitoriosa. Os pontos levantados por Carvalho são lições importantes para quem chega ao Inter atualmente.