Será difícil para o Inter equilibrar as contas sem vender jogadores

Wesley pode estar indo para o Krasnodar, da Rússia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Está cada vez mais difícil equilibrar as contas do clube. Não é um caso exclusivo do Inter. Grande parte dos times brasileiros estão afogados em dívidas e precisam encontrar alternativas para manter saúde financeira em dia.

Entre essas alternativas estão a adesão de algum dos modelos de SAF, venda dos direitos de transmissão e a disponibilização de jogadores no mercado de transferências.

A lógica é um pouco injusta. Mesmo que o clube monte um elenco qualificado e com jogadores “baratos”, a partir do momento que eles se destacam, a administração da instituição fica refém a um mercado agressivo que vai conseguir tirar esses atletas de onde estão.

Ou seja, até quando o garimpo de talentos é realizado com maestria, acabamos sofrendo o pênalti de uma forma ou outra.

É justamente isso que está acontecendo com o Inter em relação a Wesley. O atacante atuou em alto nível durante a temporada inteira.

Essa regularidade não é comum para um atacante de lado de campo. Além da velocidade e drible, o atleta colorado teve importantes participações em gols.

Não surpreende o assédio a um jogador como Wesley. Seria inocente por parte do Inter pensar que essas propostas não chegariam.

A grande questão é que, em casos de fartura financeira, seria fácil a manutenção do elenco que terminou a temporada. Mas as contas estão chegando e o poder de endividamento do clube é baixo.

Precisamos torcer para, no caso da confirmação da venda de Wesley, o Inter encontre alternativas que entreguem a mesma resposta. Não é fácil.