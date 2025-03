O sucesso gremista no condicionamento da arbitragem

Ambiente criado pelo Grêmio fez um gol irregular ser validado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em determinados momentos podemos escolher entre ver o que realmente está acontecendo ou optar pela ingenuidade. O jogo entre Juventude e Grêmio se encaixa nesse cenário.

A gritaria realizada pelo contexto tricolor sobre a arbitragem fez parecer que o Grêmio estava sofrendo algum tipo de perseguição ou sendo vítima de um complô para impedir a conquista do título.

Conspirações absurdas para criar narrativas que justificassem qualquer tipo de fracasso dentro de campo. E funcionou.

Onde estão aqueles que durante uma semana concordaram com isso ou foram a voz do clube para disseminar essa ideia?

Erros constantes

Após a classificação com um gol irregular, não vi ninguém no Grêmio falando em “roubo”, “sacanagem” ou coisa do tipo. O discurso que diz buscar melhorias para todos os clubes desapareceu.

Os erros dos árbitros são constantes. Transformar essa realidade do futebol brasileiro em teoria da conspiração é se aproveitar de uma situação negativa para buscar benefícios futuros.

O ambiente criado pela direção gremista fez com que um gol irregular fosse validado. E isso não tem a ver com a índole da equipe de arbitragem.

É sobre o condicionamento constante que pesa o clima para que os profissionais consigam ter tranquilidade para realizar o seu trabalho.

Espero que na final do Gauchão esse cenário não se repita. Se colocar no papel de vítima em relação aos árbitros não é coerente. Ainda mais quando não há escândalo para tal atitude.

Narrativa

O que aconteceu no jogo de ida entre Grêmio e Juventude foi um tremendo exagero. Porém, a narrativa criada na Arena funcionou.

E por ter funcionado, entendo o lado colorado de ficar preocupado com o êxito gremista nessa história.

Nosso papel é não dar palco para esse tipo de narrativa. Todos os lances envolvendo a dupla Gre-Nal no Gauchão podem ser debatidos.

Não há unanimidade. Por conta disso, não existe conspiração e roubo. A indignação vale para o pênalti do Tinga ou a mão do Yuri Alberto. Isso é escândalo. O resto é erro. Algo comum no futebol brasileiro.