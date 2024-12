Wesley fez 13 gols desde sua chegada ao Inter, no começo deste ano. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

As chances de Wesley deixar o Beira-Rio estão cada vez maiores, após uma nova oferta do Krasnodar, da Rússia. Foram oferecidos 9,5 milhões de euros pelo jogador do Inter, o que se aproxima do valor estipulado pelo clube para liberá-lo. Antes que o negócio seja oficializado, contudo, há pendências que precisam ser resolvidas.

Os dirigentes colorados garantem que as tratativas seguem com os russos. A venda, afinal, significará um alívio nos cofres do Inter. O único entrave no momento, então, seriam questões burocráticas e de condições.

Uma das tentativas é o abatimento das duas últimas parcelas da dívida pela compra de Wanderson, realizada em 2022, também junto ao Krasondar. Para 2025, o Colorado deverá pagar 1,5 milhão de euros aos russos por essa negociação.

Outra pendência é como será feito o pagamento. Desde 2022, quando começou a guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, a Fifa complicou as negociações e transferências. Não há veto, mas o pagamento precisa ser realizado de forma alternativa. Assim, há custos extras que precisam ser colocados em pauta durante as conversas.

Wesley foi comprado junto ao Cruzeiro no começo deste ano, por U$S 2 milhões. Os mineiros reclamam que ainda não receberam pela venda. O atacante conquistou a titularidade com Eduardo Coudet e cresceu de rendimento com Roger Machado. Ele tem 48 jogos pelo Inter e marcou 13 gols.