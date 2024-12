Inter recebe nova proposta da Rússia por Wesley

Wesley foi um dos grandes destaques do clube gaúcho em 2024.

O Inter recebeu uma nova proposta do Krasnodar, da Rússia, pelo atacante Wesley. A oferta de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 59,5 milhões na conversão da moeda) foi noticiada pelo ge.globo nesta terça (11).

A proposta anterior era de 8 milhões de euros (equivalente a R$ 50,4 milhões). O aumento do valor se aproxima da expectativa colorada .

O Inter é detentor de 50% dos direitos econômicos do atleta. O Palmeiras, que tem a outra metade, também se beneficiaria do negócio.

A necessidade de ajustar as finanças tem levado o clube gaúcho a considerar a venda de jogadores.

Wesley, artilheiro do time com 13 gols, sendo 11 no Brasileirão, e duas assistências em 48 jogos, tem contrato até o final de 2026.