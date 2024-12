Bernabei, eleito melhor lateral-esquerdo do Brasileirão, está valorizado no mercado. Pedro Petrucci / Agência RBS

A virada de ano do Inter não deverá ter uma grande reformulação do plantel para 2025. Alguns nomes chegarão e poucos devem sair. Vendas devem ser a principal motivação, já que o clube trata das renovações de três dos quatro atletas em fase final de contrato. Zero Hora mostra a situação de cada atleta.

Gabriel Mercado

O zagueiro, que completará 38 anos em março, deve voltar a atuar somente em julho de 2025. O vínculo, pela legislação brasileira, deve ser renovado até a plena recuperação do jogador, que teve, em outubro, diagnosticada uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Há tratativas para a prorrogação contratual até dezembro do próximo ano.

Renê

Alvo de críticas, o lateral é tratado como líder do grupo. O técnico Roger Machado considera o atleta importante e busca a recuperação do jogador diante do torcedor. Ele aceita a condição de alternativa no banco de reservas, e a leitura de mercado da direção é de que uma nova peça poderá custar ainda mais.

Bernabei

Em tratativas com o Celtic, da Escócia, o Inter conseguiu a redução para cinco milhões de euros no preço do lateral esquerdo, destaque no segundo semestre de 2024. Entretanto, a pedida ainda é considerada elevada. Há outros interessados, mas a preferência é colorada até o final deste ano. É o único da lista com situação indefinida.

Fabrício

O goleiro, de 38 anos, já foi comunicado há alguns meses que não permaneceria. Ele recebeu sondagens de times da Série B e C e aguarda uma proposta para assinar novo vínculo.