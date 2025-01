Seleção mexicana treina no CT Parque Gigante e treinador projeta amistoso contra o Inter: "É o que nós queríamos"  

Seleção do México realizou um treino antes da partida contra o Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

A seleção do México realizou nesta quarta-feira (15) o primeiro e único treino antes do amistoso contra o Inter. A atividade ocorreu no final da tarde, no CT Parque Gigante, e foi aberta para a imprensa nos minutos iniciais. Foi possível observar apenas o aquecimento dos atletas de linha e dos goleiros.

Antes do treinamento, o técnico Javier Aguirre e o atacante Guillermo Martínez concederam entrevista coletiva. A maior parte das perguntas dos jornalistas mexicanos girou em torno da tensão gerada entre a Federação Mexicana de Futebol e a Liga MX, já que alguns clubes não liberaram jogadores para os amistosos contra o Inter e o River Plate, que será disputado na próxima terça-feira (21), na Argentina.

Sobre o amistoso, Aguirre afirmou que o jogo servirá para testar o grupo em um ambiente adverso. Cerca de 40 mil colorados são esperados.

— Isso é o que nós queríamos. Um ambiente não hostil, mas contra a seleção mexicana. Se você fosse jogar em Los Angeles contra o Inter, teríamos 80 mil pessoas apoiando o México. Aqui vai ser o contrário. Os 40 mil torcedores vão estar de vermelho, vão apoiar a sua equipe e ver as caras novas. Eu quero ver o comportamento dos jogadores em um ambiente diferente e não favorável — explicou o treinador.

Javier Aguirre quer ver como atletas vão se comportar em um ambiente adverso. Renan Mattos / Agencia RBS

Foram convocados apenas atletas que atuam no México. Zero Hora apurou que todos estão à disposição para a partida e, ao menos antes do treinamento, não havia lesões ou atletas com dores.

Javier Aguirre ressaltou que o confronto será importante para dar rodagem ao grupo, no que chamou de "curto" ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O próximo Mundial tem o México como um dos países-sede, ao lado de Canadá e Estados Unidos.

Inter e México se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio. O canal de GZH no YouTube transmite o amistoso em imagens.