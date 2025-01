Inter acerta novo empréstimo do zagueiro Victor Gabriel

Victor Gabriel vem treinando com o grupo profissional do Inter. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O Inter chegou a um acordo com o Sport para estender o empréstimo do zagueiro Victor Gabriel, de 20 anos. A resposta do clube nordestino chegou nos últimos dias e agora tudo será oficializado.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o jovem terá o empréstimo estendido no Beira-Rio até o fim de 2025. O vínculo inicial se encerraria no próximo dia 31 de janeiro.

Além disso, para não perder o zagueiro de graça, o Sport renovará o contrato do jogador, que termina em dezembro 2025. O novo vínculo na Ilha do Retiro terá duração até o fim de 2026.

Caso queira adquirir Victor Gabriel, o Inter tem uma opção de compra de R$ 2 milhões. Porém, a estratégia foi por tentar a renovação do empréstimo.

Para conseguir evitar o pagamento agora para manter o zagueiro, o Inter utilizou Hyoran. Ao facilitar as negociações de saída do meia para o Sport, o Colorado entende que facilitou a permanência do jovem.

Nos próximos dias, Victor Gabriel assinará o novo contrato com o Sport. Em seguida, será confeccionado o novo contrato com o Inter e o negócio deve ser oficializado pelos clubes.

