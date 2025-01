Bernabei viaja de carro para Porto Alegre, e Inter planeja presença dele em amistoso contra o México

Anúncio da compra do lateral depende de documentação do Celtic. Ricardo Duarte / Inter

Mesmo sem ter sido anunciado de forma oficial pelo Inter, Bernabei iniciou deslocamento da Argentina para Porto Alegre no próprio carro. O objetivo da diretoria é que o lateral-esquerdo esteja presente nos camarotes do Beira-Rio nesta quinta-feira (16), quando o Colorado enfrentará o México em partida amistosa.

Conforme o estafe do atleta revelou à reportagem da Zero Hora, o anúncio da compra depende de um último documento a ser enviado pelo Celtic. Caso isso ocorra nas próximas horas, existe até mesmo a possibilidade de repetir uma ação de marketing realizada pelo clube gaúcho no ano passado.

No início de março de 2024, Borré, Fernando e Thiago Maia foram levados ao gramado do estádio antes da vitória sobre o São Luiz, pelo Gauchão, para receberem os aplausos da torcida colorada.

Para adquirir Bernabei, o Inter terá de desembolsar 4,5 milhões de euros (quase R$ 28 milhões), mais um bônus de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) por metas esportivas.

Como não participou do início da pré-temporada no CT Parque Gigante, o lateral não tem presença garantida na estreia do Gauchão, na próxima quarta-feira (22), diante do Guarany, em Bagé.