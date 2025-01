Inter acerta contratação de atacante colombiano, diz imprensa argentina

No Racing, Carbonero fez 37 jogos em 2024 e marcou 5 gols. JUAN MABROMATA / AFP

O Inter está perto de anunciar mais um reforço para a temporada de 2025. De acordo com a imprensa argentina, Johan Carbonero, atacante colombiano que atua no Racing estáacertado com o Colorado.

Segundo o Diario Olé, Carbonero já está viajando para Porto Alegre, onde assinará contrato de empréstimo com o Inter. O vínculo será por empréstimo e terá duração de um ano.

Ainda conforme o Olé, o Inter pagará US$ 350 mil (cerca de R$ 2,1 milhões) pela cessão. Além disso, está fixada uma opção de compra no valor de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 24,1 milhões).

A ideia do clube é trazer o colombiano como mais uma opção de velocidade no elenco. Destro, Carbonero pode atuar pelas duas pontas, ainda que tenha o lado esquerdo como preferencial.

Revelado pelo Once Caldas, Carbonero despontou como uma promessa colombiana, sendo destaque da Colômbia no Mundial sub-20 de 2019 e convocado no mesmo ano pela seleção principal do seu pais para a disputa da Copa América.

Em 2020, transferiu-se para o futebol argentino, onde atuou inicialmente no Gimnasia e, posteriormente, no Racing.

Em 2024, Carbonero atuou 37 jogos pelo Racing, sendo mais reserva do que titular. Foram 5 gols marcados na última temporada.

