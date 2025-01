Volante disputou 62 partidas pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter

O Inter anunciou no início da tarde desta quarta-feira (15) o fim do contrato com o volante Gabriel. O meio-campista de 32 anos tinha vínculo até dezembro deste ano, mas agora está livre para acertar com outro clube.

Em nota, o Colorado informou o fim da passagem do jogador pelo Beira-Rio: "O Sport Club Internacional comunica o encerramento antecipado da relação contratual com o atleta Gabriel Girotto. Desde sua chegada ao Inter em 2022, o volante disputou 62 partidas. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira".

Gabriel chegou ao Inter em 2022 e rapidamente ganhou espaço entre os titulares. Uma lesão no joelho, no entanto, o tirou da reta final do Brasileirão.

Apesar da recuperação, o volante perdeu espaço depois do retorno de Eduardo Coudet à casamata em 2023. Gabriel seguiu sem oportunidades em 2024 e foi emprestado ao Athletico-PR no último ano.